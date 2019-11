Gli eurodeputati M5s si spaccano sul voto alla Commissione von der Leyen: 10 sì, 2 no e 2 astenuti

Parlamento Ue, M5s spaccato sul voto alla Commissione von der Leyen

Gli europarlamentari del Movimento 5 stelle si sono divisi nel voto alla commissione Ursula von der Leyen, che si è tenuto oggi 27 novembre. Secondo quanto riferisce l’Ansa, 10 eurodeputati hanno appoggiato il nuovo esecutivo comunitario, due hanno votato contro e due si sono astenuti. La Commissione ha ricevuto il via libera del Parlamento di Strasburgo con 461 sì, 157 no e 89 astenuti.

Lo scorso 17 luglio, nel giorno dell’elezione della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il Movimento 5 Stelle aveva votato in maniera compatta, dividendosi dagli allora alleati di governo della Lega, che invece avevano votato contro.

“Dovete sapere che c’era un accordo. Ma questo la Lega non ve lo dirà mai. L’accordo era che anche i cosiddetti ‘sovranisti‘, lontani dai partiti tradizionali, la votassero, sapendo che la ‘sua’ maggioranza non esisteva e in questo modo avremmo potuto condizionare ogni decisione futura in Europa. Tanto che gli stessi Paesi di Visegrad alleati della Lega hanno votato la Von der Leyen. Tutti erano d’accordo, con tanto di dichiarazioni pubbliche. Poi la Lega, all’ultimo secondo, ha deciso di sfilarsi. Perché…? Forse solo per attaccare pubblicamente il M5S. Contenti loro, contenti tutti! Pur di colpire noi, la Lega ha scelto di condannarsi all’irrilevanza”, dichiarò il M5s in quell’occasione.

I 14 eurodeputati M5s, eletti lo scorso 26 maggio 2019 sono Eleonora Evi e Tiziana Beghin per la circoscrizione Nord-Ovest, Marco Zullo e Sabrina Pignedoli in quella Nord-Est. Al Centro Fabio Massimo Castaldo e Daniela Rondinelli. Al Sud Chiara Maria Gemma, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Mario Furore. E infine per le isole Dino Giarrusso e Ignazio Corrao. Nove sono gli eurodeputati confermati al secondo mandato.

