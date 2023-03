Vince oltre un milione alla lotteria ma decide di tornare a lavorare da McDonald’s: “Mi mancavano i colleghi”

Nonostante l’enorme vincita alla lotteria, dopo diversi anni è tornato a lavorare al McDonald’s perché sentiva la mancanza dei suoi colleghi: Luke Pittard aveva 29 anni quando nel 2006 acquistò un biglietto fortunato che gli valse oltre un milione di sterline alla lotteria britannica, nonostante oggi conduca una vita completamente diversa, è tornato nel suo vecchio posto di lavoro.

Era impiegato nel ristorante insieme alla sua allora ragazza, oggi moglie, ma dopo la vincita entrambi lasciarono il loro posto da 7,5 euro l’ora. “Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald’s sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: ‘Perché non tornare?’”. La sua vita stava diventando noiosa e ripetitiva: “Sono anche ingrassato – ha detto Pittard – non ho smesso di mangiare. Mi piace il lavoro. È meglio che stare a casa tutto il giorno. Alcune persone pensano che io non sia molto a posto con la testa. Ma dico a tutti che ci sono cose più importanti nella vita che avere soldi”.

Grazie alla vincita ha potuto iniziare la convivenza con la donna che ama, ed ora entrambi sono genitori di una bambina. Il suo vecchio capo si è detto felice del suo rientro : “Sono contento che abbia avuto il tempo di godersi la sua vincita, però mi piace averlo qui, perché è come se non se ne fosse mai andato”.