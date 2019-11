Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, per il crollo di una sezione del controsoffitto del Piccadilly Theatre, a Londra, avvenuto ieri sera durante uno spettacolo

Lo hanno riferito nella notte Scotland Yard e i servizi di soccorso della capitale britannica. L’incidente è avvenuto durante un’affollata rappresentazione di un classico della prosa del 900, ‘Morte di un commesso viaggiatore’ di Arthur Miller, fra grida e momenti di panico in sala.

Ne è seguito un fuggi fuggi e poi l’evacuazione da parte di polizia e addetti di tutte e mille le persone che in quel momento si trovavano all’interno fra spettatori (inclusi non pochi stranieri), troupe e maestranze. Non vi sono comunque state, fortunatamente, conseguenze serie e nessuno risulta aver riportato lesioni preoccupanti.

