Londra, incendio tra London Bridge e Waterloo East. “Tenete chiuse porte e finestre”

A Londra, intorno alle 9.20 di questa mattina – 10.20 in Italia -, è scoppiato un grosso incendio sotto un ponte ferroviario tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East. Sul posto sono impegnati circa 70 vigili del fuoco con 10 autopompe. Il rogo ha coinvolto anche un parcheggio e due auto elettriche sono andate a fuoco. Il fumo denso nel centro della città è ben visibile a chilometri di distanza e le autorità hanno chiesto di tenere porte e finestre chiuse, come riportato da Reuters. Due edifici sono stati evacuati.

Ci sono disagi per quanto riguarda la circolazione dei treni e della metropolitana. Due stazioni, infatti, sono state chiuse e quattro linee ferroviarie sono state interrotte. La linea della metropolitana Jubilee è stata chiusa tra Carary Wharf e Green Park.

Firefighters are continuing to tackle the fire under the railway arches in #Southwark. Trains to and from #LondonBridge are affected and several buildings have been evacuated https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/c8wwK39KkM

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022