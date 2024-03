Una donna si è collegata in videochiamata coi parenti durante un funerale, mentre era completamente nuda. Succede a Londra. Non si era accorta di avere la modalità telecamera della webcam attiva. La diretta via Zoom è stata trasmessa in streaming su uno schermo in chiesa durante un funerale dove erano riuniti i familiari.

La donna, come riporta il Daily Mail, si era collegata con anticipo alla funzione, prima della cerimonia funebre, convinta di aver disattivato webcam e microfono. Le persone presenti in chiesa hanno dunque assistito all’imbarazzante scena di lei che entrava in doccia. Inconsapevole di essere vista da tutte quelle persone, la donna si è spogliata e ha proseguito nelle sue azioni, inclusa la depilazione. Il suo intento era assistere alle esequie mentre si preparava. Da allora il filmato dell’imbarazzante incidente è diventato virale dopo essere stato ripetutamente condiviso su WhatsApp.