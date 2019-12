Libia, dai ministri Ue ok alla missione proposta da Di Maio

La proposta di una missione Ue in Libia avanzata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio nei giorni scorsi ha ricevuto oggi, venerdì 27 dicembre, il primo ok dei suoi omologhi europei, ma è ancora tutto in definizione. La data su cui si sta lavorando è il 7 gennaio. “Si tratta di un importante passo avanti ma stiamo ancora definendo alcuni dettagli. L’unica soluzione possibile alla crisi libica è politica e non militare”, affermano fonti della Farnesina.

Come annunciato dall’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Josep Borrell in una telefonata con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale Mohamed Taher Siala, alla missione in Libia parteciperanno lo stesso Borrell, Di Maio e i ministri degli Esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania.

