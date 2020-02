“Ti consiglio di divorziare”: la lettera segreta che la Regina Elisabetta scrisse a Diana

Quella di Diana Spencer, moglie del principe Carlo, è una storia tanto celebre quanto triste. Lady D, infatti, fu una consorte mai davvero amata da suo marito, che soffrì molto durante tutto il matrimonio, durato 15 anni (1981-1996), e che fu tradita.

Carlo, infatti, aveva una relazione con Camilla Parker Bowles, oggi duchessa di Cornovaglia e seconda moglie del figlio della Regina. In tantissimi hanno raccontato, in libri e documentari, l’immensa tristezza della “principessa del popolo”, di una delle figure più anticonvenzionali della storia della Corona inglese.

Intorno alla morte di Lady Diana, peraltro, aleggia ancora il mistero e, i primi a non essersi ancora capacitati della morte della loro madre, sono William e Harry, oggi uomini adulti che hanno costruito le loro famiglie e le loro vite.

Ora, trascorsi ormai 23 anni da quel tragico incidente a Parigi in cui Diana perse la vita insieme al suo compagno Dodi Al Fayed, è spuntata fuori una lettera che la Regina Elisabetta scrisse alla principessa dopo che lei, in una storica intervista, parlò a tutto il mondo del tradimento di Carlo. “Ho consultato l’arcivescovo di Canterbury, il primo ministro e anche il principe. E abbiamo deciso che il miglior percorso per voi è il divorzio”, queste le dure – e fredde – parole che la Queen rivolse alla moglie di suo figlio dopo essersi consultata sul da farsi al fine di salvaguardare l’immagine della Corona.

Diana, al tempo, non aveva inizialmente preso in considerazione di divorziare da Carlo, ma alla fine si separò dal marito nel 1996, solo un anno prima della sua tragica morte.

