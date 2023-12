L’erede di Hermès lascia l’intero patrimonio al domestico che potrebbe ricevere 10 miliardi di euro

Il patrimonio di Nicolas Puech, ultimo discendente del fondatore della casa di moda francese Hermès, è stimato in oltre 10 miliardi di franchi, 10,4 miliardi di euro. Tale fortuna, però, non andrà a figli e nipoti che Puech non ha, ma potrebbe andare al domestico che intende adottare per poi lasciargli tutto.

La decisione, ha dato naturalmente il via a una battaglia legale con la Ong svizzera Isocrate fondata proprio da Puech a cui precedentemente era indirizzata l’eredità dell’80enne composta dal 5,7% del capitale azionario di Hermès e una lussuosa residenza a La Fouly, un comune di soli 66 abitanti nel Cantone Vallese.

Nicolas Borsinger, segretario generale dell’associazione che si occupa di contrastare le fake news e la spettacolarizzazione delle notizie, in un’intervista ha parlato di «annullamento improvviso e unilaterale di un patto successorio, fatto grazie a un atto da ritenersi nullo e infondato».

La previsione è quindi che alla morte dell’imprenditore francese scatterà un’aspra guerra per il patrimonio che potrebbe durare anni. Infatti, secondo le leggi elvetiche, sarà infatti molto difficile per Puech, cambiare l’assetto ereditario senza l’assenso dell’associazione Isocrate, ma allo stesso modo l’escamotage usato, quello di adottare il tuttofare, potrebbe rendere assai complicata l’impugnazione.

Puech ha già omaggiato il suo dipendente in passato, regalandogli un immobile di lusso a Marrakech, in Marocco, del valore di un milione e mezzo di franchi (quasi 1,6 milioni di euro), e una villa da 4 milioni di franchi (4,2 milioni di euro) a Montreux, comune svizzero sul lago di Ginevra. Ora però il miliardario ha manifestato la volontà di riconoscere il rapporto con i domestici anche in termini di successione. In base alla legge elvetica, però, Nicolas Puech potrebbe fare molta fatica a modificare le precedenti volontà senza il consenso dell’associazione Isocrate, a cui era destinata l’eredità.

Dietro alla decisione dell’80enne miliardario non sembra esserci una circonvenzione di incapace. Il figlio di Yvonne Hermès, infatti, gode di ottima salute fisica e mentale ma, al suo decesso si prospetta comunque una lunga e complessa battaglia legale.