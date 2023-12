Lee Sun-kyun, morto l’attore sudcoreano del film premio Oscar ‘Parasite’

Lee Sun-kyun, attore sudcoreano noto per il suo ruolo nel film premio Oscar del 2020 Parasite, è stato trovato morto all’età di 48 anni. Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare, anche se si parla di suicidio. Il cadavere è stato rinvenuto in un’auto parcheggiata in un parco che si trova nel centro di Seoul.

Lee Sun-kyun era indagato per uso illegale di droghe da ottobre. Si era difeso affermando di essere stato indotto con l’inganno a consumarle e aveva denunciato di aver subito diverse estorsioni. Lo scandalo aveva offuscato la sua immagine di attore di successo, privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari, secondo diversi media sudcoreani.

L’attore aveva parlato con i giornalisti alla fine di ottobre prima di un interrogatorio in una stazione di polizia nella città di Incheon, vicino Seul. “Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole”, aveva detto. “Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento”.