Le tagliano troppo i capelli in trasmissione tv, modella scappa via piangendo e poi sviene

Le tagliano troppo i capelli in trasmissione, modella scappa via piangendo

Quello delle donne per i propri capelli è, nella maggior parte dei casi, un grande amore. Un amore che, in alcuni casi, può anche diventare morboso, portando a un attaccamento decisamente “particolare” di una ragazza alla propria chioma.

Doveva essere molto legata ai suoi lunghi capelli anche la ragazza che, durante lo show televisivo “Kuaforum Sensin”, è scoppiata in lacrime e ha avuto un malore dopo che un parrucchiere – come molto spesso accade – ci è andato un po’ troppo “pesante” con le forbici, tagliando molto più di quanto avevano concordato. “Kuaforum Sensin” è una trasmissione turca in cui alcuni parrucchieri professionisti devono sfidarsi per vincere un premio e Bilal Agin, uno dei concorrenti del programma, voleva tagliare i capelli alla modella Ilayda per sostenere il progetto “Let My Hair Be Your Hair”. Si tratta di un’iniziativa per le persone che hanno vinto la loro battaglia contro il cancro e Ilayda, lunghissimi capelli castani, si era prestata per il taglio.

Solo che Bilal Agin non ha rispettato i patti e ha tagliato molto di più di quanto stabilito dietro le quinte con la giovane, la quale ha reagito in modo davvero disperato quando si è accorta che metà della sua chioma era rimasta in mano all’hair stylist: è prima scoppiata a piangere per poi abbandonare lo studio. Mentre il pubblico guardava incredulo quanto stava accadendo, la modella è anche svenuta mentre lasciava la trasmissione, richiedendo l’intervento dei medici.

