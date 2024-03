Nella giornata di ieri domenica 10 marzo, Kensington Palace ha pubblicato una foto della principessa Kate, la prima ufficiale dopo l’operazione di metà gennaio, ma l’immagine è stata pubblicata in tarda serata dall’AFP e da altre agenzie di stampa perché “evidentemente manipolata”. Però diverse agenzie di stampa hanno deciso di non pubblicare l’immagine in serata, dopo aver notato che era stata grossolanamente alterata. “È emerso che l’immagine fornita da Kensington Palace oggi (domenica) di Kate e dei suoi figli è stata alterata”, ha dichiarato l’AFP per giustificare la decisione. Contattato, Kensington Palace non ha risposto alle richieste dell’AFP.

Ap, Reuters e Afp hanno diffuso un “kill notice” per l’immagine che Kate ha pubblicato su Instagram per la festa della mamma.

La vicenda rischia di minare la fiducia nei confronti della Royal family in un momento particolare. Le condizioni di Kate, sottoposta ad un intervento addominale all’inizio dell’anno, sono avvolte nel mistero per la scelta di non diffondere informazioni dettagliate sulla patologia che ha richiesto l’operazione.

Le agenzie che hanno ritirato l’immagine, che si diceva fosse stata scattata giorni fa dal principe William, sono tra le più importanti del mondo: Reuters, AP, Getty e France Presse. “Ad un esame più attento – ha comunicato l’Associated Press sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine”.

Sembra siano ritoccati con interventi digitali la mano destra del principe Louis, che si trova in una posizione innaturale.

La manica del maglione della principessa Charlotte sembra modificata nel giro polso, non in armonia con il resto dell’indumento.

My guess is that the photo was taken with a Google Pixel 8 using the “Best Take” feature, which automatically chooses the most flattering face for each person and automatically merges them into one photo. https://t.co/ODI3T56sPj

— Patrick Witty (@patrickwitty) March 11, 2024