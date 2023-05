Credeva di lasciare il figlio in mani sicure, invece ha ritrovato il bebé attaccato al seno della donna. La storia raccontata dalla giovane mamma malese su TikTok con l’account @afieqahhasanah’s ha fatto il giro del mondo raggiungendo già quasi 3 milioni di visualizzazioni.

La giovane racconta tutto nel video: “Vorrei poter dimenticare tutto questo“, vivamente sconvolta racconta: “In quel momento ero impegnata a portare delle cose e quando sono arrivata mi ha chiesto Haider (il figlio), così gliel’ho dato perché era una persona vicina a me. Non mi aspettavo che potesse fare una cosa del genere. Ma all’improvviso, mentre portavo quelle cose, ho visto che lei stava facendo qualcosa sul retro, in una sala aperta. Si è scoperto che stava allattando Haider“.

L’amica si è giustificata dicendole che aveva agito in quel modo perché il bimbo stava piangendo ma la brutta storia non termina qui: poco dopo a beccare in fragrante la donna è stata anche la nonna del bambino. La mamma, preoccupata continua: “Ora sto facendo fatica a togliermelo dalla testa. È difficile per me fidarmi delle altre persone ora. Sono molto scoraggiata. Mi prendo cura dei miei figli, assicurandomi che nessuno li baci o li abbracci a caso perché ho paura che vengano contagiati da malattie”. Per poi concludere: “Questo incidente mi perseguiterà!”