L’architetto di Putin è in Russia: “Latitante per la giustizia italiana”. A febbraio il processo a suo carico

Lanfranco Cirillo, l’imprenditore soprannominato l'”architetto di Putin” è latitante per la giustizia italiana ormai da mesi.

Questa mattina, 5 gennaio 2023, Cirillo ha spiegato all’Ansa che: “La Russia è la mia casa. Qui ho il mio lavoro, i miei interessi e le mie principali relazioni. Al momento non ho motivo, e neppure desiderio, di rientrare in Italia, visto il trattamento che mi è stato riservato”.

Sulla testa dell’imprenditore pende infatti un mandato d’arresto in carcere, firmato dalla procura di Brescia nell’ambito di un’inchiesta per reati fiscali. Come riporta Repubblica, A Cirillo sono stati sequestrati anche 140 milioni di euro.

È fissato per il 23 febbraio 2023 l’inizio del processo nei suoi confronti davanti al tribunale di Brescia. Lanfranco Cirillo per la giustizia italiana è latitante.

Nonostante ciò, ha rilasciato una dichiarazione molto chiara all’Ansa, in cui rivela egli stesso di vivere in Russia e di non avere intenzione di rimettere piede sul territorio italiano.