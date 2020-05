Lancio SpaceX, oggi il nuovo tentativo: orario e dove vedere

Oggi, sabato 30 maggio 2020, andrà in scena il “nuovo” lancio della navicella SpaceX Dragon di Elon Musk. Dopo la delusione di mercoledì (lancio rinviato a causa delle avverse condizioni meteo), stasera la Nasa ci riprova. Appuntamento alle 3,22 locali (le 21,22 italiane) a Cape Canaveral (Florida). Un evento storico: per la prima volta dalla fine del programma Shuttle, gli Usa riporteranno infatti astronauti in orbita dal suolo americano affermando l’indipendenza dalla Russia e inoltre si tratterà della prima missione di una compagnia privata.

Chi sono gli astronauti della SpaceX

A spingere la navicella SpaceX nello spazio (orario del lancio: ore 21,22 italiane) sarà il razzo Falcon 9, il vettore che ha fatto la fortuna della compagnia aerospaziale di Musk grazie al primo stadio riutilizzabile. Il primo stadio brucerà per circa due minuti e mezzo prima di separarsi e lasciare il compito al secondo stadio di accompagnare la capsula fino all’orbita. Dopo 12 minuti anche il compito di quest’ultimo sarà terminato e si staccherà. A quel punto la Dragon e gli astronauti saranno in orbita diretti verso la Iss. In caso qualcosa vada storto subito dopo il lancio, la navetta attiverà il sistema di fuga dal vettore, grazie a dei razzi che la ‘spareranno’ via e un paracadute ne assicurerà un ammaraggio sicuro nell’Atlantico. Tutto dovrebbe avvenire senza l’intervento umano.

Se anche oggi, sabato 30 maggio 2020, qualcosa dovesse andare storto la Nasa procederà con il lancio dello SpaceX Dragon domani, domenica 31 maggio alle ore 21 (italiane).

Dove vedere il lancio del razzo

Dove è possibile vedere il lancio della navicella SpaceX in diretta tv e streaming? L’evento, che può senz’altro definirsi storico, sarà trasmesso in diretta tv su Focus, la rete tematica di Mediaset visibile sul canale 35 del digitale terrestre e sul 414 di Sky. La diretta del lancio del razzo SpaceX sarà visibile – ovviamente – anche in live streaming tramite il sito del canale tv Focus, la pagina web di SpaceX oppure i canali ufficiali YouTube di SpaceX e Nasa. Infine su Twitter sarà possibile seguire la diretta, grazie all’hashtag #LaunchAmerica.

