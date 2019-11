La “Leggenda del pianista sull’oceano” arriva per la prima volta in Cina e in 4K

La leggenda del pianista sull’oceano arriva in Cina e in alta risoluzione. Il capolavoro di Giuseppe Tornatore verrà proiettato nelle sale cinematografiche cinesi a partire dal 15 novembre 2019. Si tratterà di una nuova versione in 4K. A rivelarlo è la China Film Distribution & Exhibition Association.

È la prima volta che il film viene proiettato sui grandi schermi della Cina. La versione originale, infatti, quando il film uscì per la prima volta non fu distribuita nel paese.

Il film

La pellicola, diretta da Giuseppe Tornatore e che vede Tim Roth nei panni del protagonista, vanta un punteggio di 9,2 su 10 nella classifica della piattaforma cinematografica cinese Douban. La classifica si basa su oltre 924mila recensioni degli utenti.

Il film è uscito nelle sale italiane nel 1998 ed è tratto dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Le musiche sono di Ennio Morricone e nel 2000 è stato premiato ai Golden Globe per la migliore colonna sonora.

Molto acclamato dalla critica, il film racconta la storia di un bambino che, trovato nel 1900 su un transatlantico, si trasforma in un prodigio musicale, senza mai mettere piede sulla terraferma.

Film in streaming: i siti (legali) dove vedere tutte le pellicole uscite al Cinema e non solo

Potrebbero interessarti Il Financial Times cambia direttore e per la pirma volta sceglie una donna Cento preti e studiosi laici contro il Papa: "Da lui atti sacrileghi" 16 anni dall'attentato di Nassiriya, che cosa accadde quel 12 novembre del 2003