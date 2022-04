Kira, la neonata uccisa con la madre da un missile ad Odessa

Sono morte durante l’attacco missilistico russo ad Odessa la giornalista Valeria Glodan e sua figlia Kira, di appena tre mesi. La loro casa è stata colpita dalle bombe che sono state sganciate su un complesso residenziale la scorsa notte. “Valeria era una neo mamma, la sua bambina Kira aveva solo tre mesi. La Russia ha portato via le loro vite dopo che i bombardamenti hanno colpito la loro abitazione. Il marito di Valeria e papà di Kira ha condiviso online queste due foto”, ha scritto su Twitter la collega Myroslava Petsa.

Valeria was a new mother, her baby daughter Kira was just three month old. Russia took away their lives today when its rocket hit a residential building in Odesa. Valeria’s husband and Kira’s father Yuri posted these pictures of them. pic.twitter.com/pendbL6bi2

Poco dopo anche il papà di Kira, Yuri ha pubblicato queste foto che li ritraggono insieme.

3-month-old Kira was killed in a missile attack in Odesa today together with her mother Valeria and her grandmother.

The father, Yuri, a baker from Odesa, lost his entire family in the attack against on a residential area.

The Russian public supports this war.

They are guilty pic.twitter.com/4R0saph4HS

