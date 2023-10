Che cosa è un Kibbutz e che ruolo hanno all’interno di Israele

Alcuni degli attacchi compiuti da Hamas lo scorso 7 ottobre sono avvenuti all’interno di un Kibbutz: ma che cosa è un Kibbutz? E che ruolo hanno all’interno dello stato di Israele? Un Kibbutz è un’interessante e unica forma di comunità in Israele. Questa particolare organizzazione sociale, nata nel corso del ventesimo secolo, combina elementi di comunità, socialismo e cooperazione per creare un’esperienza di vita condivisa tra i suoi membri. In questo articolo, esploreremo cos’è un Kibbutz, la sua storia e il suo significato nella società israeliana.

Definizione

Un Kibbutz (plurale: Kibbutzim) è una comunità rurale in Israele che combina proprietà collettiva, lavoro condiviso e condivisione delle risorse. Il termine “Kibbutz” deriva dalla parola ebraica che significa “riunione” o “gruppo”. Queste comunità sono state inizialmente fondate come insediamenti agricoli, ma molte di esse si sono evolute per includere diverse attività economiche.

Storia

I Kibbutzim hanno radici nelle prime ondate di ebrei sionisti che arrivarono in Palestina durante la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. All’epoca, molti ebrei europei cercavano di sfuggire all’antisemitismo e al disagio economico e speravano di creare una patria ebraica in Palestina. Per fare ciò, decisero di stabilirsi in comunità agricole cooperative.

Il primo Kibbutz, chiamato Degania, fu fondato nel 1909 nella parte settentrionale di Israele. Questo è considerato l’inizio ufficiale del movimento dei Kibbutzim. Molti degli ebrei che fondarono queste comunità erano sionisti socialisti, e il lavoro e la proprietà condivisi erano valori chiave.

Con il tempo, i Kibbutzim hanno affrontato sfide e trasformazioni significative. Durante il periodo dei Mandati britannici e l’indipendenza di Israele nel 1948, molti Kibbutzim contribuirono alla lotta per l’indipendenza. Nel corso degli anni, le comunità agricole si sono adattate all’evoluzione della società israeliana, espandendo le loro attività in settori diversi da quelli agricoli, come industria, servizi e alta tecnologia.

Caratteristiche principali

Proprietà collettiva: La terra, i beni e le risorse sono di proprietà collettiva della comunità. Gli individui condividono tutto in modo equo. Lavoro condiviso: I membri del Kibbutz partecipano al lavoro e alle attività della comunità, il che può includere agricoltura, produzione industriale, servizi o altro lavoro necessario. Redistribuzione: I guadagni della comunità vengono distribuiti in modo equo tra i membri, in modo da garantire il benessere di tutti. Vita comunitaria: I membri vivono insieme in alloggi comuni, e molte decisioni comunitarie vengono prese attraverso il consenso o il voto dei membri. Educazione e assistenza sociale: I Kibbutzim spesso forniscono servizi educativi, medici e sociali ai loro membri, inclusi istruzione, assistenza sanitaria e assistenza per l’infanzia.

Evoluzione contemporanea

Nel corso degli anni, molti Kibbutzim hanno adottato una forma di “Kibbutz di tipo comunità” o “Kibbutz residuale”, in cui alcune forme di proprietà privata e salario sono state introdotte, e le decisioni comunitarie sono state ridotte. Questa evoluzione è avvenuta per adattare le comunità alle esigenze cambianti della società israeliana e alla globalizzazione economica.

I Kibbutzim hanno svolto un ruolo significativo nella storia e nello sviluppo di Israele. Hanno contribuito all’insediamento del territorio, all’indipendenza del paese e all’espansione economica. Oggi, pur essendo meno numerosi rispetto al passato, i Kibbutzim continuano a offrire una visione unica di cooperazione e vita comunitaria, rimanendo una parte importante del tessuto sociale di Israele.