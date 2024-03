Kate Middleton riappare in pubblico: immortalata in un filmato insieme al principe Wiliam | VIDEO

Dopo settimane di illazioni, indiscrezioni e polemiche, Kate Middleton riappare per la prima volta in pubblico dopo la misteriosa operazione alla quale si è sottoposta lo scorso 16 gennaio.

Kate è stata immortalata in un video realizzato da un automobilista nei pressi del Windsor Farm shop, un negozio di prodotti locali che si trova vicino alla residenza dell’Adelaide cottage, a Windsor.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024