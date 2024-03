Kate Middleton, prima foto ufficiale insieme ai figli dopo l’operazione: “Grazie per il sostegno”

La principessa Kate è tornata. Dopo le ipotesi sull’intervento all’addome, l’ansia per le condizioni di salute e la malattia, un avvistamento a Windsor e due mesi di silenzio, la futura regina consorte di Inghilterra ritorna a mostrarsi in pubblico attraverso uno scatto che la ritrae sorridente, circondata dai tre figli George, Charlotte e Louis. “Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma”, scrive la principessa del Galles su Instagram nella didascalia che accompagna la foto scattata dal principe William pubblicata sull’account ufficiale. Poi la firma, la ‘C’ di Catherine.

A rassicurare sulle condizioni di salute della principessa era stato, solo pochi giorni fa, lo zio Gary Goldsmith: “Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le migliori cure al mondo”, ha risposto il parente quando la star del Grande Fratello Celebrity Ekin-Su gli ha chiesto notizie sulla salute della nipote. “È fantastica, tornerà, certo che lo farà”, ha aggiunto il fratello della madre della principessa di Galles, che è uno dei concorrenti del reality britannico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate, 42 anni, è stata operata il 17 gennaio scorso e ha trascorso 13 notti alla London Clinic, vicino a Regent’s Park nel centro di Londra, dopo l’intervento.

Il marito William l’aveva raggiunta il giorno dopo l’operazione, passando la notte in ospedale. Non è ancora chiaro il motivo dell’operazione, ma la Royal Family ha smentito correlazioni con un presunto tumore.