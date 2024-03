Kate Middleton, prima foto dopo la malattia e l’operazione all’addome

A due mesi dall’operazione all’addome che ha sollevato molti dubbi sull’effettivo stato di salute di Kate Middleton, arriva la prima foto della principessa del Galles ritratta nelle immagini pubblicate dal New York Post, e in esclusiva in Italia, dal settimanale Chi. La moglie dell’erede al trono William è stata immortalata nei pressi del Castello di Windsor, a bordo di un’Audi guidata dalla mamma Carole, tentando – spiega il Post -, di “mantenere un profilo basso con un paio di occhiali da sole e un leggero sorriso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

“Queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma” si legge sull’account Instagram del magazine Chi, in edicola mercoledì 6 marzo con le immagini in esclusiva, rilanciando uno scatto: “Sebbene affaticata, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi”.

Il 17 gennaio Kensington Palace aveva annunciato che Kate era stata ricoverata alla London Clinic il giorno precedente per un “intervento chirurgico addominale programmato” e che avrebbe lasciato gli impegni pubblici per tre mesi, un periodo sufficientemente lungo a far preoccupare gli abitanti del Regno. William in questo periodo ha ridotto al minimo gli impegni per prendersi cura dei figli durante la convalescenza della moglie ed è stata la regina Camilla a fa fronte agli appuntamenti irrinunciabili, come le commemorazioni a un anno dalla morte di re Costantino di Grecia.