L’annuncio di Kate Middleton: “Ho finito la chemio, sono stati mesi durissimi” | VIDEO

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia: lo ha annunciato la stessa principessa del Galles in un video postato sui social in cui è ritratta insieme alla sua famiglia.

“Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia” si legge nel commovente annuncio della principessa del Galles.

Kate Middleton, quindi, sottolinea: “Fare quello che posso per rimanere libero dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene. Non vedo comunque l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando potrò”.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024