Il messaggio di Harry e Meghan che inviano i loro auguri di "salute e guarigione". Re Carlo: "Molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto"

La principessa Kate Middleton ha annunciato ieri con un video che ha fatto il giro del mondo di essere in cura per un cancro. Tante le reazioni di affetto dai sudditi e non solo. Tra questi da segnalate quello del principe Harry e Meghan, i quali hanno inviato i loro auguri di “salute e guarigione” a Kate: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace”, hanno affermato il Duca e la Duchessa di Sussex in una nota. Re Carlo si è detto “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto” e rimane in “stretto contatto con la sua amata nuora”.

Molto commovente il messaggio del fratello di Kate, James, il quale in un post Instagram ha pubblicato la foto di lui e della sorella da bambini, in un momento spensierato, intimo, felice di una gita estiva. “Negli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te”, scrive il fratello 36enne.

James è molto riservato e non ama i riflettori. Il 36enne non ha mai nascosto di aver sofferto in passato di depressione e, di quel periodo buio, ricorda anche il sostegno delle sorelle Kate e Pippa, oltre che della moglie, Alizée Thevenet, sposata nel 2021, e del cane Ella. Per questo oggi James si occupa attivamente di progetti beneficenza con la pet therapy in ospedali, soprattutto quelli pediatrici, case di cura e scuole.