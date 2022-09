Kabul, attacco suicida davanti all’ambasciata russa: almeno 25 morti

Un attentato suicida stamattina ha colpito l’ambasciata russa di Kabul. Secondo il Cremlino, hanno perso la vita nell’attacco due addetti dell’ambasciata. Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, che ha descritto l’attacco come un “atto terroristico”, ha affermato che ci sono “anche vittime tra i cittadini afghani”.

Secondo la stampa locale, sarebbero altri 23 i feriti, mentre la polizia aveva parlato in precedenza di 11 feriti. La polizia ha dichiarato che l’attentatore è stato ucciso prima di raggiungere l’obiettivo, dalle guardie talebane dell’ambasciata russa. Secondo quanto riporta l’Ansa, i morti sarebbero almeno 25.

La Russia è uno dei pochi paesi ad aver mantenuto un’ambasciata a Kabul dopo il ritorno al potere dei talebani ad agosto dell’anno scorso, anche se Mosca non riconosce ufficialmente il governo talebano.

Two employees of the Russian embassy in Kabul were killed in a terrorist attack, according to the Russian Foreign Ministry. According to preliminary data, this is the second secretary of the embassy and a representative of the security service. pic.twitter.com/P5NIMc1Kh9

