Justin Bieber annulla i concerti e annuncia: “La mia malattia sta peggiorando, mi devo fermare”

All’ultimo momento Justin Bieber ha cancellato due concerti in programma a Toronto: “Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici”, ha fatto sapere il cantante sui suoi profili social.

La Scotiabank Arena ha informato i fan su Twitter che i biglietti venduti per le due date saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance. L’Arena ha precisato che Justin non ha il Covid. La popstar, 28 anni, due anni fa aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Lyme, malattia che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica. Era riuscito a tenere tutto sotto controllo e a proseguire con la vita di sempre, ma adesso dovrà prendersi una pausa. Al momento le date cancellate sono le due che erano in programma a Toronto, ma dall’annuncio sui social non è chiaro se anche altri appuntamenti dovranno essere cancellati.

“Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve – ha aggiunto la popstar – Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile”. E ha concluso con una promessa ai suoi 124 milioni di follower: “Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”.