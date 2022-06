Johnny Depp, la prima apparizione in pubblico dopo la vittoria contro Amber Heard

Dopo la fine della battaglia in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp appare per la prima volta in pubblico al concerto del chitarrista Jeff Beck a Gateshead, nel Regno Unito. L’attore e il musicista si sono esibiti insieme nell’ultima data del tour di Beck di fronte a un pubblico di migliaia di fan.

Durante lo spettacolo il musicista ha annunciato l’uscita, il prossimo mese, dell’album che i due hanno realizzato insieme. “Ho incontrato quest’uomo cinque anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di ridere. Non so come abbiamo fatto, l’album uscirà a luglio”, ha detto il chitarrista.

E sul processo che si è appena concluso con l’assoluzione di Depp, Beck si è limitato a dichiarare: “Che risultato“. Dopo la sentenza – che ha definito false e diffamatorie le accuse di violenza domestica mosse da Heard contro l’ex marito – l’attore ha rilasciato un comunicato in cui afferma di essere pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.