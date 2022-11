Altra incredibile gaffe di Joe Biden: confonde la Cambogia con la Colombia

Altra incredibile gaffe di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, a Phnom Penh per il vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), ha confuso la Cambogia con la Colombia: un lapsus che non è passato inosservato e ha ancora una volta scatenato chi sui social sostiene che il presidente degli Stati Uniti non sia del tutto lucido, per via dell’età avanzata.

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks “the prime minister for Colombia” for his “leadership as ASEAN chair.”

The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI

— RNC Research (@RNCResearch) November 12, 2022