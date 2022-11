Jeff Bezos pronto a donare in beneficenza “gran parte” del suo patrimonio da 124 miliardi

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos donerà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio netto di 124 miliardi di dollari: lo ha affermato lui stesso in un’intervista alla Cnn nella quale ha spiegato che intende finanziare con la sua fortuna la lotta ai cambiamenti climatici e il sostegno a persone che “possono unificare l’umanità di fronte a un profondo divisioni sociali e politiche”. L’annuncio arriva dopo che il multimiliardario era finito nel mirino dei critici che lo avevano accusato di non aver firmato il Giving Pledge, una promessa sottoscritta da centinaia di persone tra le più ricche del mondo che si sono impegnate a donare la maggior parte della loro ricchezza a cause di beneficenza. La sfida più grande adesso è capire come distribuire la vasta fortuna. Jeff Bezos si è rifiutato di indicare una percentuale specifica o di fornire dettagli concreti su dove sarebbe stata probabilmente spesa la quota che ha deciso di donare.

In passato ha impegnato 10 miliardi di dollari in 10 anni, ovvero circa l’8% del suo patrimonio netto attuale, nel Bezos Earth Fund, un fondo per combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura, di cui è presidente da quando si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato di Amazon (ma di cui possiede ancora il 10% del capitale). Sebbene Bezos sia ora il presidente esecutivo di Amazon, è ancora coinvolto nell’ecologizzazione dell’azienda. Amazon è infatti una delle oltre 300 aziende che si sono impegnate a ridurre la propria impronta di carbonio entro il 2040 secondo i principi dell’Accordo di Parigi sul clima, nonostante il suo impatto ambientale sia cresciuto del 18% nel 2021, come riflesso del boom avuto durante la pandemia. “Fare filantropia non è facile“, ha dichiarato Bezos nell’intervista. “Ci sono tanti di modi di donare che poi si rivelano inefficaci. Quindi devi pensare attentamente e devi avere persone brillanti nella squadra“.