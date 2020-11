Usa 2020, Janet Yellen è segretario al Tesoro

Joe Biden ha scelto l’ex presidente della Fed, Janet Yellen, come segretario al Tesoro. Sarà la prima donna nella storia a ricoprire il ruolo di ministro dell’Economia. Yellen, 74 anni, è stata anche la prima donna a guidare la Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, per quattro anni dal 2014 al 2018. Prima di diventare presidente della Fed, ha guidato la Federal Reserve Bank di San Francisco ed è stata il 18esimo presidente del Council of Economic Advisers sotto l’amministrazione di Bill Clinton. Nel 2014 la Yellen ha ottenuto il secondo posto nella lista delle 100 donne più potenti del mondo secondo Forbes.

Economista keynesiana, l’ex presidente della Fed dovrà affrontare la ripartenza economica dopo la crisi provocata dal Covid. Milioni di americani sono ancora senza impiego e i posti di lavoro stanno nuovamente rallentando dopo il balzo di maggio, giugno e luglio quando le attività hanno riaperto.

Yellen ha affermato di recente che la ripresa sarà irregolare e poco brillante se il Congresso non spenderà di più per combattere la disoccupazione e mantenere a galla le piccole imprese. “C’è un’enorme quantità di sofferenza là fuori. L’economia ha bisogno della spesa pubblica”, ha detto l’ex numero uno della banca centrale in un’intervista del 28 settembre.

Yellen è vista dagli analisti e osservatori politici come un’autorità credibile che potrebbe opporsi a un ritiro prematuro degli stimoli governativi e come una persona in grado di collaborare a stretto contatto con la Fed e con le agenzie governative per fornire il supporto necessario se il Congresso dovesse rimanere esitante. Yellen è stata diventata presidente della Fed, con sostegno bipartisan, nel 2014 dopo 4 anni passati come vice di Ben Bernanke.

Chi è Janet Yellen?

Figlia di un medico di famiglia e di un’insegnante di scuola elementare, è cresciuta a New York. Si è laureata in economia alla Brown University, prima di completare un dottorato di ricerca a Yale. Oltre al suo lavoro presso la Fed e nel governo, era professore all’Università della California, Berkeley. È sposata con George Akerlof, un economista vincitore del Premio Nobel che ha incontrato mentre lavorava come ricercatrice presso la Fed negli anni ’70. Hanno un figlio, che è anche un professore di economia.

La sua scalata ai vertici della professione economica l’ha resa anche un’icona femminista nel mondo dell’economia. Quando ha lasciato la Fed nel 2018, molti hanno reso omaggio alla sua leadership imitando il suo look particolare di un blazer con un colletto spuntato.

Wall Street: la scelta di Janet Yellen piace ai mercati

La scelta da parte di Joe Biden dell’ex presidente della Fed, Janet Yellen, come segretario al Tesoro piace ai mercati e Wall Street dopo una giornata moderatamente positiva chiude in rialzo.

Janet Yellen, la colomba

La Yellen è considerata un’economista dalle posizioni Dovish “colomba” in tema di politiche monetarie. Si è sempre battuta per tenere bassi tassi di interesse (costo del denaro) per spingere l’economia per favorire gli investimenti e la creazione di nuovi impieghi.

