Giallo a New York: due italiani trovati morti in un albergo

Due italiani sono stati trovati morti in un albergo di New York: il ritrovamento dei corpi sarebbe avvenuto mercoledì 10 agosto, ma la notizia è arrivata in Italia solamente nella giornata di giovedì 11 da parte del Consolato italiano che ha informato i carabinieri di Rovigo, Paese di cui i due sono originari.

Secondo le prime informazioni Luca Nogaris e Alessio Picelli, questi i nomi delle vittime, erano soci in affari e si trovavano nella Grande Mela da circa un mese.

Sul caso sta indagando la polizia americana, che al momento non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta.

Luca Nogaris, 38 anni, era un artigiano. Sposato e padre di tre figli, era legato all’ambiente del rugby attraverso il padre Flavio. Alessio Picelli, 48enne di professione arredatore d’interni, lascia la moglie.