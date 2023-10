Hamas lancia un attacco militare contro Israele: la diretta

Il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, questa mattina ha dichiarato l’inizio di una “operazione militare” contro Israele. Miliziani dalla Striscia sono entrati nei territori israeliani, mentre missili venivano lanciati contro le città in un’operazione combinata. Immediata la risposta. L’esercito israeliano è “pronto alla guerra”: ha annunciato il ministero della Difesa israeliano. Sono stati convocati i riservisti e annullate le manifestazioni.

DIRETTA

Ore 12 – Almeno 22 israeliani morti negli attacchi di Hamas – Sono almeno 22 le persone uccise nell’attacco sferrato da Hamas questa mattina contro Israele, e oltre 70 feriti gravi. Lo fanno sapere i servizi di emergenza citati dal Times of Israel. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha fornito la stima, avvertendo che il tragico bilancio è destinato a salire.

Ore 11,10 – Media: Hamas ha preso in ostaggio 33 israeliani – Stanno emergendo una serie di notizie che suggeriscono che Hamas stia prendendo in ostaggio soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf). I media palestinesi e israeliani hanno riferito di rapimenti, con video che circolano sui social media che sembrano mostrare truppe dell’Idf prigioniere mentre fanno sfilare sui camion. Come riporta Sky News, queste notizie non sono, al momento, confermate e un portavoce dell’Idf si è rifiutato di commentare le affermazioni quando gli è stato chiesto in merito. I media israeliani hanno riferito che Hamas ha attualmente 33 prigionieri di guerra, inclusi civili e soldati.

Ore 10,50 – Netanyahu: “Siamo in guerra. Il nemico pagherà un prezzo altissimo” – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato dell’attacco di Hamas e ha detto: “”Cittadini di Israele, siamo in guerra e non è solo un’operazione, è proprio una guerra”. Ha aggiunto di aver dato l’ordine all’esercito di richiamare i riservisti e di “rispondere alla guerra con irruenza e un’ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora”. “Il nemico – ha sottolineato – pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo”.

Ore 10,35 – Israele: sei morti e quasi 200 feriti. Ucciso il capo del Consiglio regionale di Shaar Hanegev – Sono saliti a sei i morti registrati da Israele questa mattina dopo il lancio dell’operazione Tempesta Al-Aqsa. Il capo del consiglio regionale di Shaar Hanegev, la regione di Israele confinante con la Striscia di Gaza in cui si trova Sderot, Ofir Liebstein, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con i terroristi di Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Le autorità locali hanno dichiarato che “Ofir è stato ucciso mentre andava a difendere la sua città durante l’attacco terroristico”. A gestire l’emergenza è stato chiamato il suo vice al Consiglio, Yossi Keren.

Ore 10,10 – Il leader di Hamas Haniyeh: “È una campagna eroica a difesa della moschea di Al-Aqsa” – Come il nome dell’operazione di Hamas, Al-Aqsa’s flood, poteva lasciar supporre, l’attacco a sorpresa di questa mattina contro Israele è stato deciso per “difendere la moschea di Al-Aqsa” a Gerusalemme. Lo ha detto il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, citato dalla stampa israeliana. I militanti, ha spiegato, “stanno conducendo una campagna eroica volta a difendere la Moschea di Al-Aqsa, i luoghi santi e i prigionieri”. Quindi, la ragione principale dell’attacco è “l’aggressione contro la moschea Al-Aqsa” da parte degli israeliani, che dura da molti mesi e si è accentuata nei giorni scorsi.

Ore 9,50 – Esercito Israele lancia l’“Operazione Spade di Ferro”: “Decine di nostri aerei stanno attaccando Hamas a Gaza” – L’esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, secondo quanto ha appreso la televisione pubblica Kan. Si tratta, secondo la emittente, dell’inizio della “Operazione Spade di Ferro”. L’esercito ha confermato il lancio di almeno 2.200 razzi da Gaza. “Sono in corso combattimenti in sette località di Israele”, ha aggiornato l’emittente. “Decine di aerei israeliani stanno attaccando a Gaza un numero di obiettivi di Hamas nella Striscia”. Lo ha annunciato il portavoce militare.

Ore 9,20 – Tajani: “Il governo condanna con fermezza gli attacci a Israele” – “Il Governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e difendersi”. Così scrive il vice premier e ministro degli affari Esteri, Antonio Tajani, su X.

Ore 9,15 – Gallant: “Hamas ha commesso un grave errore, vinceremo la guerra” – Attaccando a sorpresa Israele questa mattina, Hamas ha commesso un “grave errore”: lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. “Hamas ha commesso un grave errore questa mattina e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele. I soldati della Israel Defence Force stanno combattendo il nemico in tutti i luoghi in cui si sono infiltrati – ha dichiarato il ministro citato dai media israeliani – Lo Stato di Israele vincerà questa guerra”, ha promesso.

Ore 9 – Hamas: “Rapiti 5 soldati israeliani” – Secondo quanto annunciato dai miliziani di Hamas, almeno cinque soldati israeliani sarebbero stati rapiti nel corso dell’operazione “tempesta al-Aqsa” che Hamas ha lanciato questa mattina da Gaza contro israele. Video sui social postati dagli stessi miliziani mostrano soldati israeliani con le mani legate a petto nudo sdraiati a terra.

Ore 8,57 – Bilancio di vittime e feriti in continuo aumento – Il bilancio delle vittime e dei feriti per l’attacco – ancora in corso – di Hamas sul territorio israeliano è destinato a salire. Sui social, Twitter in particolare, sono tantissime le foto di civili e non uccisi o feriti nel corso degli attacchi.

Ore 8,50 – L’ambasciata Usa condanna “il lancio indiscriminato di razzi da parte dei terroristi di Hamas” – L’ambasciata Usa in Israele condanna “il lancio indiscriminato di razzi da parte dei terroristi di Hamas contro civili israeliani”. L’incaricato d’affari Stephanie Hallett precisando sul social X di essere “in contatto con le autorità israeliane e di sostenere pienamente il diritto di Israele a difendersi da questi atti di terrorismo”.

Ore 8,38 – Hamas: “Se avete un’arma è il momento di usarla” – “Se avete un’arma tiratela fuori. Questo è il momento di usarla. Tirate fuori camion, auto, asce, oggi inizia la storia migliore e più onorevole”. E’ quanto afferma il comandante militare di Hamas Mohammad Deif nel messaggio registrato in cui invoca una rivolta generale contro Israele. Lo riferisce la Cnn. Deif chiede di “liberare al-Aqsa” e afferma che l’attacco a Israele è una risposta a quelli che denuncia come attacchi alle donne, profanazione della moschea di al-Aqsa e assedio di Gaza. Un video postato sui social mostra un miliziano Hamas in volo su territori israeliani con un deltaplano a motore.

Ore 8,26 – Alle 12 riunione del gabinetto di sicurezza israeliano – È stata convocata per le 13 ora locale, le 12 in Italia, una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano dopo l’attacco lanciato da Hamas. Lo ha reso noto l’ufficio del premier israeliano, che precisa che Benyamin Netanyahu avrà a breve un incontro con i responsabili della sicurezza.

Ore 8,25 – Un morto e 15 feriti nell’attacco di hamas contro Israele – In Israele si registrano almeno un morto e 15 feriti dopo la raffica di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Il sito di notizie israeliano Ynet riferisce della morte di una donna, 60enne, in un attacco con un razzo lanciato da Gaza che ha colpito Kfar Aviv, vicino ad Ashdod. Il servizio di soccorso Magen David Adom ha riferito di due persone con ferite gravi, sei in condizioni moderate e sette con ferite lievi.

Ore 8,20 – L’annuncio della Jihad islamica palestinese: “Ci uniamo all’attacco contro Israele” – La jihad islamica palestinese ha annunciato che si unirà all’attacco lanciato questa mattina da Hamas contro le città israeliane.

🚨URGENT🚨 Terrorists from Gaza enter Israel. Battles in Sderot ongoing. Last night Islamic Jihad railed against peace between Saudi Arabia & Israel, today they’re firing rockets and trying to launch a ground war in Israel. This is a new development. Pray for the @IDF. pic.twitter.com/CpYwbi9UV7 — Jay Engelmayer (@jengelmayer) October 7, 2023

Ore 8,15 – Dichiarato lo Stato di emergenza nel Sud di Israele – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza nel Sud del Paese, nel raggio di 80 chilometri dalla Striscia di Gaza: questo gli permette di limitare gli assembramenti e di chiudere determinate zone all’interno dell’area, che comprende anche le città di Tel Aviv e Beersheba. Oggi, come tutti i sabati dalla fine dell’anno scorso, erano previste manifestazioni contro il governo Netanyahu e la sua controversa riforma della giustizia.

Palestinian militants fired barrages of rockets into southern and central Israel on Saturday in a surprise attack & the Israeli military said that armed gunmen had crossed the border fence in several locations & infiltrated Israeli border communities. Israel from the Gaza Strip. pic.twitter.com/nmzKpX4qoG — Taj Pharma — (Life Saving Drugs) (@TAJPHARMACEUTI1) October 7, 2023

Ore 8,10 – Prosegue il lancio di razzi verso Israele. Hamas pubblica foto di soldati israeliani arrestati – Prosegue il lancio di razzi da Gaza e le sirene di allarme stanno risuonando nel centro e nel sud di Israele. Anche a Gerusalemme sono nuovamente suonate le sirene.

Ore 8 – Hamas: “Più di 5.000 razzi lanciati contro la striscia di Gaza” – Più di 5.000 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele: lo ha annunciato il braccio armato di Hamas in una dichiarazione televisiva in cui ha battezzato l’attacco “operazione Alluvione Al-Aqsa”. “Abbiamo deciso di porre fine a tutti i crimini dell’occupazione – hanno affermato – Annunciamo l’Operazione Al-Aqsa Flood; nel primo attacco durato 20 minuti abbiamo sparato oltre 5 mila razzi”.

Ore 8 – Deif: “Questa è la nostra reazione alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme” – Il comandante di Hamas Deif ha precisato che la operazione rappresenta una reazione “alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme” e al costante rifiuto da parte di Israele di “liberare i nostri prigionieri”. Ha affermato che i miliziani hanno avuto ordine di “non uccidere donne e bambini”. Ha anche fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. “Il nemico – ha detto – è più debole di quanto non si pensi”. Questo testo è stato diffuso sul web da Hamas che, come in passato, ha mostrato solo un profilo oscurato del volto di Deif.

Ore 7,50 – Hamas: “Cominciata operazione Alluvione al-Aqsa” – Il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l’inizio della operazione “Alluvione al-Aqsa”, riferendosi al nutrito lancio di razzi e all’ingresso di miliziani armati dalla Striscia verso Israele. “Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista – ha detto Deif – ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti”.