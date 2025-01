Diretta live della tregua nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza oggi, martedì 28 gennaio

Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 28 gennaio 2025, sulla tregua tra Israele e Hamas a Gaza e con Hezbollah in Libano, sulla guerra con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,00 – Trump: “Palestinesi vivrebbero meglio in posto non violento” – Donald Trump è tornato sulla sua esternazione sul trasferimento dei residenti di Gaza in Giordania ed Egitto, affermando che i palestinesi vivrebbero meglio in un luogo “non associato alla violenza”. “Vorrei che andassero in un’area dove possano vivere senza sconvolgimenti, né rivoluzioni e né violenza”, ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto scrive il Times of Israel.

Ore 9,00 – Operazione Idf a Jenin: 2 palestinesi uccisi e 6 feriti – Due terroristi palestinesi sono stati uccisi e sei sono rimasti feriti” nell’operazione ‘Muro di Ferro’ che le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno conducendo nella città di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferiscono le Idf. Durante l’operazione, proseguono i militari israeliani, sono stati smantellati 20 ordigni esplosivi e sono stati arrestati quattro sospetti.

Ore 8,00 – Trump: “Vorrei palestinesi vivessero in zona tranquilla, presto vedrò Netanyahu” – Donald Trump vorrebbe che i palestinesi della Striscia di Gaza vivessero ”in un’area senza disagi, rivoluzioni e violenze”. Così il presidente americano è tornato a spiegare il suo piano per sfollare 1,5 milioni di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Giordania e all’Egitto. Parlando a bordo dell’Air Force One, Trump ha riferito di aver illustrato il piano al presidente giordano re Abdallah II di Giordania e all’egiziano Abdel Fattah al-Sisi. A proposito di quest’ultimo, Trump ha detto: ”Vorrei che ne prendesse un po’, noi lo aiuteremo molto. E’ dura, ma penso possa farcela”. Intanto, ”in un futuro non troppo lontano”, Trump ha annunciato di voler parlare con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu della soluzione a due stati per israeliani e palestinesi. Netanyahu ”verrà qui” e lo farà ”molto presto”, ha detto Trump senza indicare una data dell’incontro.

Ore 7,00 – Migliaia di palestinesi sfollati tornano nel nord della Striscia – L’apertura del valico è stata alle 7 ora locale, quando i gazawi hanno potuto iniziare il proprio esodo solo a piedi. I veicoli si sono potuti spostare verso nord dopo un’ispezione a partire dalle 9 ora locale, le 8 in Italia. “Chi è arrivato ci dice che manca l’acqua, l’elettricità, il cibo, le medicine. Le strade non esistono più e quindi mancano i punti di riferimento”, racconta un palestinese. “Il ritorno degli sfollati è una vittoria per il nostro popolo”, ha affermato Hamas.