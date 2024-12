Diretta live della guerra di Israele contro Hamas a Gaza oggi, lunedì 30 dicembre

Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 30 dicembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente e in Siria, dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad.

Ore 10,30 – Gaza, Wafa: “Un morto in un altro raid israeliano a Gaza City” – Un’altra persona è morta oggi a Gaza City a seguito di un raid aereo delle forze armate di Israele (Idf). Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Wafa, secondo cui il raid ha centrato un edificio nel quartiere di Zeitoun. Un altro bombardamento israeliano, secondo le emittenti al-Jazeera Arabic e al-Aqsa tv, aveva ucciso una persona vicino al Palestine Stadium, nella zona di Rimal. Le Idf non hanno confermato i raid finora.

Ore 9,30 – Libano: Israele bombarda due obiettivi nel sud – Le forze armate di Israele (Idf) hanno bombardato questa mattina due obiettivi nella località di Mays el Jabal, nel distretto di Marjayoun del governatorato di Nabatiye, nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, che cita i propri corrispondenti sul campo. Le Idf non hanno confermato i raid finora.

Ore 9,00 – Israele: El Al sospende i collegamenti aerei con Mosca fino a fine marzo 2025 – La compagnia aerea israeliana El Al ha annunciato la sospensione dei voli per la capitale della Russia, Mosca, fino alla fine di marzo 2025. “La decisione è stata presa in seguito a valutazioni aggiornate della situazione”, ha affermato la compagnia in una nota, dopo l’incidente che il 25 dicembre ha coinvolto un aereo dell’Azerbaijan Airlines schiantatosi in Kazakistan mentre era in viaggio verso il capoluogo ceceno Grozny, nel sud della Federazione russa.

Ore 8,30 – Gaza: il direttore dell’Oms chiede la liberazione del direttore dell’ospedale Kamal Adwan – Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato oggi un appello alle autorità di Israele, chiedendo il “rilascio immediato” del direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, Hussam Abu Safia, arrestato dalle truppe dello Stato ebraico, esprimendo anche la propria preoccupazione per il raid israeliano che ha chiuso la struttura e costretto l’evacuazione dei pazienti e del personale medico, trasferiti in un nosocomio “che non è in grado di fornire assistenza”. “Ripetiamo: fermate gli attacchi agli ospedali. La popolazione di Gaza ha bisogno di accedere all’assistenza sanitaria”, ha scritto sui social il direttore dell’Oms. “Gli operatori umanitari hanno bisogno di accedervi per fornire assistenza sanitaria. Cessate il fuoco!”.

Ore 8,00 – Siria, The Times: “Londra nega l’ingresso nel Regno Unito alla moglie di Assad” – Le autorità britanniche hanno vietato l’ingresso nel Regno Unito ad Asma al-Assad, moglie dell’ex dittatore siriano Bashar al-Assad, perché non hanno ritenuto valido il suo passaporto. Lo hanno confermato al quotidiano londinese The Times diverse fonti del governo di Londra. Non è chiaro se il documento fosse scaduto o sia stato ritenuto non valido per altri motivi ma, secondo le fonti citate, il governo britannico non consentirà ad Asma al-Assad di rientrare nel Regno Unito, dove la donna, a cui è stata diagnosticata una leucemia, non potrà sottoporsi a cure mediche. Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, Assad avrebbe il 50 per cento di possibilità di sopravvivere all’aggressiva forma di tumore che è di nuovo insorta dopo le terapie effettuate all’inizio di quest’anno. Secondo i due quotidiani britannici, Asma al-Assad, che si trovava a Mosca già prima della caduta del regime, è attualmente ricoverata in isolamento dove le sue cure sono gestite dal padre cardiologo, che l’ha raggiunta in Russia da a Londra insieme alla moglie.

Ore 7,30 – Gaza, media: “Un morto in un raid israeliano a Gaza City” – Una persona è morta e altre sono rimaste ferite oggi a Gaza City a seguito di un raid aereo delle forze armate di Israele (Idf). Lo riferiscono le emittenti al-Jazeera Arabic e al-Aqsa tv, secondo cui il raid ha colpito una casa vicino al Palestine Stadium. Altri attacchi di artiglieria condotti dalle Idf, secondo al-Jazeera, hanno colpito anche i quartieri di Sabra e Zeitoun, a Gaza City, e la città meridionale di Rafah, senza però provocare vittime.

Ore 7,00 – Gaza, Idf: “Ferito gravemente un militare nel nord della Striscia” – Un militare delle forze armate di Israele (Idf) ​​è rimasto gravemente ferito in combattimento nel nord della Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato le Idf in una nota diramata online, secondo cui la vittima, un ufficiale del battaglione Tzabar della Brigata Givati, ​​è stato ferito in uno scontro a fuoco avvenuto sabato 28 dicembre ed è già stato evacuato in Israele per ricevere ulteriori cure mediche.