Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, lunedì 7 ottobre

A un esatto dagli attentati di Hamas e della Jihad Islamica in Israele del 7 ottobre 2023, la guerra in Medio Oriente non è più confinata alla sola Striscia di Gaza, dove in 12 mesi sono già morte quasi 42mila persone e altre 97mila sono rimaste ferite. Il fronte si è ormai allargato al Libano, dove continuano i raid aerei di Tel Aviv contro Hezbollah che in un anno hanno provocato più di duemila morti e oltre un milione di sfollati, alla Siria, allo Yemen, all’Iraq e soprattutto all’Iran. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 7 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento