Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, giovedì 26 settembre

Mentre continuano i raid israeliani sia sulla Striscia di Gaza che nel sud del Libano, il capo dell’esercito israeliano ha detto ai soldati di prepararsi a un possibile “ingresso in Libano”. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, nel frattempo ha invitato tutti i connazionali che lavorano in Libano a lasciare il Paese. L’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, invece, ha invitato l’Iran a “usare la sua influenza per evitare un’ulteriore escalation”. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 26 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

