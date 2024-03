Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 8 marzo

La guerra a Gaza è entrata ieri nel suo sesto mese ma i colloqui per la tregua in corso al Cairo, in Egitto, non registrano progressi. Hamas ha accusato Israele di aver “ostacolato” qualsiasi accordo per un cessate il fuoco nella Striscia. Per il governo di Tel Aviv invece “è Hamas l’ostacolo” perché si rifiuta di fornire a Israele la lista degli ostaggi ancora vivi. Intanto però nel territorio costiero si continua a morire: secondo gli ultimi dati diffusi ieri dal ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas, almeno 30.800 palestinesi sono rimasti uccisi e 72.298 sono stati feriti dall’inizio delle ostilità. Non si ferma la violenza nemmeno nella Cisgiordania occupata, dove secondo il ministero della Sanità dell’Autorità Nazionale Palestinese, 424 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza o dai coloni israeliani. Ma gli scontri continuano anche in Libano, dove le Idf affermano di aver colpito due avamposti di Hezbollah nel sud del Paese. Peggiora la situazione pure nel Mar Rosso, dove tre membri dell’equipaggio della nave portarinfuse True Confidence, battente bandiera delle Barbados e di proprietà di una società registrata in Liberia, sono rimasti uccisi in un attacco missilistico compiuto mercoledì al largo dello Yemen dai ribelli Houthi, che ha gravemente ustionato altri due marinai. “Estremamente preoccupata” della situazione, l’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (Igad), il blocco commerciale dei Paesi dell’Africa orientale, teme che l’affondamento della nave britannica Rubymar, carica di 21mila tonnellate di fertilizzanti, dovuto a un attacco compiuto nel fine settimana dagli Houthi possa causare un “imminente disastro ecologico” nell’area.

