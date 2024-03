Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 7 marzo

Corsa contro il tempo per un cessate il fuoco da attuare entro l’inizio del Ramadan così come vorrebbe il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. Netanyahu ha annunciato che non imporrà altri blocchi sulla Spianata, mentre Hamas, a Il Cairo, ha presentato la proposta “definitiva” per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Nel frattempo, i ribelli yemeniti Houti hanno rivendicato l’attacco alla nave mercantile ‘True Confidence’ nel Golfo di Aden, che ha provocato 2 morti. L’Unione Europea, invece, sta valutando di inviare aiuti su Gaza viste anche le difficoltà di migliaia di camion a entrare nella Striscia. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 7 marzo 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

