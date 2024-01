Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 7 gennaio

Mentre continua la missione del segretario di Stato Antony Blinken, che ieri ha incontrato il presidente turco Erdogan, in Medio Oriente, sale la tensione tra Libano e Israele. Ieri, infatti, Hezbollah ha rivendicato un massiccio lancio di razzi contro una base militare israeliana sul monte Meron come risposta “preliminare” all’uccisione a Beirut del numero due di Hamas. Israele ha successivamente risposto con un raid nel Sud del Libano. Continuano, inoltre, i raid israeliani a Gaza, definita dall’Onu come un “luogo di morte inabitabile”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 7 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 6,00 – Manifestazioni in Israele per chiedere le dimissioni di Netanyahu – Diverse migliaia di sostenitori, amici e familiari degli ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre si sono radunati a Tel Aviv per chiedere il ritorno dei prigionieri e le dimissioni del governo di Netanyahu. Secondo quanto riferito dall’emittente araba Al Jazeera, ci sono state proteste anche a Gerusalemme, davanti alla casa del presidente israeliano, Isaac Herzog.

Ore 5,50 – Israele: a Jenin uccisi uomini armati – Israele afferma che le persone uccise stanotte a Jenin facevano parte di un gruppo di uomini armati palestinesi che stavano lanciando esplosivi contro truppe impegnate in un’operazione antiterrorismo in Cisgiordania.

In un comunicato le Forze di difesa israeliane (Idf) spiegano che quattro agenti della polizia di frontiera sono rimasti feriti da una bomba piazzata sul ciglio di una strada a Jenin ed esplosa al passaggio di un veicolo delle forze dell’ordine: durante l’estrazione degli agenti feriti, un elicottero ha attaccato il gruppo armato che lanciava esplosivi contro le truppe.

Ore 4,50 – Attacco aereo israeliano in Cisgiordania, 6 morti – Un raid israeliano ha ucciso sei persone a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Sanità palestinese, che ha sede nella Cisgiordania occupata. “Un bombardamento dell’occupazione israeliana su un gruppo di cittadini ha ucciso sei persone”. Almeno 327 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dallo scoppio del conflitto, secondo il conteggio dell’Autorità Palestinese. La città di Jenin e il suo campo profughi sono stati teatro di ripetuti raid.

Ore 4,00 – Mofokeng (Onu): in atto deliberata riduzione alla fame – La Striscia di Gaza sta sperimentando “una deliberata riduzione alla fame, non una carestia”: lo ha detto Tlaleng Mofokeng, relatrice speciale dell’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) sul diritto alla salute. La dottoressa sudafricana ha commentato così, tra l’altro, le affermazioni del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, su “una carestia diffusa incombe” nell’enclave palestinese. “Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato”, ha aggiunto.

Ore 3,20 – Guterres: “Su Gaza incombe carestia diffusa” – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito che “una carestia diffusa incombe” nella Striscia di Gaza. L’ha fatto in un rapporto inviato ai membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, come Al Jazeera. Guterres mette in guardia anche da “una catastrofe per la salute pubblica”, perché “le malattie infettive si stanno diffondendo rapidamente nei rifugi sovraffollati” con condizioni sanitarie “spaventose” e “fognature straripate”.

Ore 00,50 – Media, 16 morti e 50 feriti a Gaza – Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 16 persone sono morte nella notte in bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Una cinquantina i feriti