Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 5 gennaio

Mentre continua la missione del segretario di Stato Antony Blinken in Medio Oriente, il ministro della Difesa Gallant smentisce Netanyahu: “Non sarà Israele a governare la Striscia di Gaza una volta conclusa la guerra contro Hamas, ma sarà piuttosto un’istituzione palestinese a farlo”. Secondo il Times of Israel, intanto, ci sarebbe stata una lite furiosa durante un vertice tra militari e governo, con i ministri dell’estrema destra che si sono scagliati contro i capi dell’esercito. Nel frattempo non si fermano i bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza con gli ultimi raid che hanno provocato oltre 30 morti. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Media, duro scontro tra destra e vertici dell’esercito – Un duro scontro fra i rappresentanti dell’estrema destra nel governo di Benjamin Netanyahu e i vertici militari di Israele ha portato il premier a interrompere dopo tre ore un vertice convocato la notte scorsa per discutere del dopoguerra a Gaza. Secondo quanto riporta il Times of Israel, sotto accusa dei politici di destra, compresi alcuni ministri dello stesso Likud di Netanyahu, è in particolare il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, Herzi Halevi, attaccato per le inefficienze che hanno portato all’attacco di Hamas del 7 ottobre e per il coinvolgimento nella riunione dell’ex ministro della Difesa Shaul Mofaz, considerato corresponsabile del ritiro da Gaza nel 2005. Lo scontro è stato molto acceso secondo quanto riportato dalla stampa israeliana, che riferisce di urla e litigi clamorosi, e avviene proprio mentre in Israele è in arrivo il segretario di Stato Usa Antony Blinken.