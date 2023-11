La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 4 novembre

No di Israele al cessate il fuoco finché non si liberano gli ostaggi. Raid sulle ambulanze a Gaza City, 15 morti e 60 feriti secondo Hamas; l’esercito israeliano: “Trasportava terroristi”. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres: “Inorridito dall’attacco”. Nel frattempo, il segretario di Stato americano Antony Blinken, da Tel Aviv, ha chiesto al governo israeliano una pausa umanitaria nei combattimenti a Gaza, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato per giovedì prossimo una “conferenza umanitaria”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 4 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 11 – Hamas, 12 morti in scuola Onu a Gaza per bombe Israele – Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che 12 palestinesi sono morti e oltre 54 sono rimasti feriti nella scuola Al-Fakhoura dell’Unrwa, nel nord della Striscia di Gaza, a causa di bombardamenti israeliani.

Ore 10.45 – Attacco notturno vicino all’ospedale per bambini a Gaza – Almeno due persone sono rimaste uccise la scorsa notte ed altre ferite in un attacco israeliano di fronte all’ingresso dell’ospedale per bambini al-Nasser, a Gaza City. Lo riferisce il ministero della Sanità locale

Ore 8 – Fonti Usa: Hamas ha nascosto in ambulanze i suoi miliziani – Una fonte Usa ha detto che “Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza via Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri”. Lo riportano i media israeliani ai quali la fonte ha riferito che “Hamas ha fornito all’Egitto e agli Usa una lista di persone ferite gravemente che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire”. Usa ed Egitto hanno scoperto che “un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati”.

Ore 5 – Guterres, inorridito da attacco a ambulanze a Gaza – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “inorridito” dall’attacco delle forze israeliane contro un convoglio di ambulanze a Gaza. Lo ha affermato in una nota, aggiungendo che il conflitto “deve finire. Le immagini dei corpi sparsi sulla strada fuori dall’ospedale sono strazianti” si legge nella sua dichiarazione.

Ore 1 – Gaza, missile contro convoglio ambulanza. Idf: “Utilizzata dai terroristi di Hamas – Secondo il ministero della sanità di di Gaza, controllato da Hamas, sarebbero almeno 15 i morti e una sessantina i feriti nell’attacco missilistico messo a segno da Israele contro una ambulanza. L’attacco, confermato dalle forze militari di Israele, è stato pianificato perché il mezzo era utilizzato dai terroristi per il trasporto delle armi nell’enclave. L’esplosione davanti all’ospedale al-Shifa dove si sono rifugiati migliaia di sfollati.