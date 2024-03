Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 4 marzo

Mentre a Il Cairo sono ripresi, seppur in salita, i negoziati per un cessate il fuoco, nella Striscia di Gaza continuano i bombardamenti. Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo raid su Rafah che ha provocato, tra le altre cose, anche la morte di due gemelline di quattro anni. Altri quattro morti, invece, sono stati registrati a nord di Gaza in seguito a un nuovo raid israeliano. Nel frattempo il bilancio delle vittime di Gaza è di 30.410 palestinesi uccisi e di 71.700 feriti. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 4 marzo 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 09.15 – La tregua a Gaza è più lontana – Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Contro il parere di Netanyahu, oggi il membro del gabinetto di guerra Gantz va dalla Harris. La vicepresidente Usa chiede un immediato cessate il fuoco di 6 settimane e l’apertura dei valichi per gli aiuti.

Ore 09.00 – Hamas: primo fine settimana Ramadan propizio per accordo – Il primo fine settimana di Ramadan, il mese sacro all’Islam che inizierà sabato 10 marzo, potrebbe essere l’occasione propizia per il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per lo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi. Lo sostiene un funzionario di Hamas citato a condizione di anonimato dal Wall Street Journal. Secondo la fonte è improbabile che si raggiunga un accordo prima dell’inizio del Ramadan, ovvero in questa settimana.

Ore 08.00 – 12 morti in raid Israele su campo Nuseirat – L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 12 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito ieri sera una casa del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.