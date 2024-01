Gli Stati Uniti risponderanno all’attacco contro i propri soldati in Medio Oriente e assieme al Regno Unito annunciano nuove sanzioni contro l’Iran. “Ma non cerchiamo una guerra con l’Iran né un conflitto ampio in Medio Oriente”, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby. Presa di mira la base militare Usa di al Omar in Siria da razzi sparati da forze filo-iraniane. Hamas valuta la proposta di tregua e rilancia: “Israele accetti di porre fine all’aggressione globale alla Striscia”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

Ore 11.30 – Wp, 6 settimane di cessate il fuoco per rilascio degli ostaggi – Sei settimane di cessate il fuoco a Gaza con il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. Questi, secondo il Washington Post (Wp), i punti della proposta di intesa tra Israele e Hamas, mediata da Usa, Qatar ed Egitto. Inoltre, ci sarebbe il rilascio di detenuti palestinesi nel rapporto, come per gli accordi passati, di 3 di loro per ogni ostaggio israeliano. Secondo il quotidiano, la proposta prevede anche un riposizionamento “non permanente” dell’esercito israeliano lontano dalle aree densamente popolate della Striscia e l’aumento degli aiuti umanitari all’enclave palestinese. La bozza di intesa include altre addizionali pause di 6 settimane nei combattimenti durante i quali Israele riavrebbe indietro i corpi di ostaggi uccisi da Hamas. Al Cairo oggi è previsto un incontro tra una delegazione della fazione islamica e l’intelligence egiziana per discutere della proposta.

Ore 11.10 – Gaza, almeno 26.900 vittime dal 7 ottobre – Almeno 26.900 palestinesi sono stati uccisi e 65.949 sono stati feriti dalla campagna militare israeliana a Gaza dal 7 ottobre. È l’ultimo bilancio del ministero della Salute di Gaza, secondo cui nelle ultime 24 ore 150 palestinesi sono stati uccisi e 313 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani. Israele ha affermato di aver ucciso circa 9.000 combattenti nel corso dell’operazione a Gaza. Venerdì 26 gennaio, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha detto a Israele che deve “prendere tutte le misure in suo potere” per prevenire atti di genocidio.

Ore 11.00 – Unicef stima 19 mila bimbi rimasti orfani o soli a Gaza – L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia afferma che la sua più grande preoccupazione su Gaza riguarda circa 19.000 bambini rimasti orfani o soli senza alcun adulto che si prenda cura di loro. “Molti di questi bambini sono stati ritrovati sotto le macerie o hanno perso i genitori nel bombardamento della loro casa”, ha detto alla Bbc Jonathan Crick, capo delle comunicazioni di Unicef Palestina. “I più piccoli molto spesso non riescono a dire il loro nome e anche i più grandi sono solitamente sotto shock”.

Ore 10.40 – Taglio fondi Unrwa, Norvegia: “Paesi devono valutare conseguenze sulla popolazione” – La Norvegia sta esortando i paesi che hanno tagliato i finanziamenti all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a considerare le conseguenze delle loro azioni sulla popolazione di Gaza. Lo ha detto a Reuters il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide. La Norvegia ha dichiarato che continuerà a finanziare l’Unrwa nonostante le accuse rivolte da Israele a 12 dipendenti dell’agenzia, sospettati di coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre, che hanno spinto più di 10 paesi, tra cui l’Italia, a sospendere i finanziamenti.

Ore 10.20 – Arabia Saudita e Kuwait: “Evitare escalation nel Mar Rosso” – “L’importanza di mantenere la sicurezza e la stabilità della regione del Mar Rosso e di rispettare il diritto alla navigazione marittima” nell’ottica di “preservare gli interessi del mondo intero”. L’hanno evidenziata Arabia Saudita e Kuwait in una nota congiunta diffusa al termine della visita a Riad dell’emiro Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Nel comunicato i due paesi hanno chiesto “moderazione” e, riferendosi sempre agli attacchi delle forze yemenite huthi, di “evitare un’escalation alla luce degli eventi a cui sta assistendo la regione”. Per quanto riguarda la questione yemenita, Arabia Saudita e Kuwait hanno sottolineato l’importanza di sostenere pienamente gli sforzi internazionali e regionali per raggiungere una soluzione politica globale alla crisi. Sulla guerra “brutale” a Gaza, infine, i due paesi hanno espresso la loro “profonda preoccupazione per la catastrofe umanitaria”, sottolineando la necessità di fermare le operazioni militari nei Territori palestinesi e di proteggere i civili in conformità con il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario.

Ore 10.00 – Huthi: “Attaccheremo navi militari Usa e britanniche per autodifesa” – Sono “obiettivi delle nostre forze” tutte le navi da guerra americane e britanniche nel Mar Rosso e nel Mar Arabico che stanno partecipando agli attacchi contro lo Yemen. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze yemenite huthi, Yahya Saree, in un discorso televisivo in cui ha rivendicato l’attacco contro la nave da guerra americana Uss Greeley nel Mar Rosso. “In linea con il diritto alla legittima difesa del nostro paese e sottolineando il continuo sostegno dello Yemen alla Palestina, saranno prese di mira le navi da guerra americane e britanniche”, ha affermato il portavoce, ribadendo che le forze huthi continueranno a impedire il movimento delle navi israeliane o delle navi dirette ai porti “palestinesi occupati” finché la guerra a Gaza non sarà finita.

Ore 9.30 – Esercito di Israele: “Decine di terroristi uccisi a Gaza” – L’esercito israeliano ha affermato che sta continuando le operazioni nelle aree del centro e del nord di Gaza, dove sta “conducendo raid mirati sulle infrastrutture terroristiche ed eliminando decine di terroristi”. Ad al-Shati, nel nord, l’Idf afferma di aver ucciso dieci persone e di aver “trovato grandi quantità di armi, nonché documenti e attrezzature militari appartenenti all’organizzazione terroristica Hamas”. Ha dichiarato inoltre di aver effettuato “un significativo raid mirato contro le infrastrutture terroristiche inserite all’interno di una scuola” nel nord di Gaza, che ha portato all’arresto di “10 terroristi della Jihad islamica, che utilizzavano la scuola come rifugio”.

Ore 9.00 – Il direttore dell’Oms: all’ospedale Nasser di Khan Yunis mancano medici, farmaci, cibo, ossigeno – L’ospedale Nasser a Khan Younis, “un tempo la struttura di riferimento più importante nel Sud di Gaza è passato da parzialmente a minimamente funzionante. C’è una grave carenza di medici specializzati, medicinali, ossigeno, cibo e carburante”. Lo ha scritto sui social il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ciò evidenzia la totale disperazione della popolazione di Gaza, che vive in condizioni infernali, che comprendono la fame estrema. Continuiamo a chiedere l’autorizzazione di consegnare il carburante all’ospedale”.

Amid ongoing heavy military operations in the vicinity of the Nasser Hospital in Khan Younis, #Gaza, @WHO and partners were able to reach the hospital yesterday and deliver essential medical supplies for 1000 patients. The team had also planned to deliver food to the hospital,… pic.twitter.com/DiW16UangR — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 30, 2024

Ore 8.30 – Israele, altri 3 soldati morti a Gaza, bilancio ora a 223 – L’esercito israeliano ha annunciato la morte di 3 soldati uccisi in combattimento a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui si tratta di 3 riservisti: Netzer Simchi (30 anni), Gavriel Shani (28) e Yuval Nir (43). Il bilancio dei soldati caduti in battaglia dall’inizio della guerra è ora di 223.

Ore 8.00 – Polizia Israele: agente ritenuto ostaggio è morto il 7 ottobre – La polizia israeliana ha annunciato la morte del sergente, Ran Gvili. L’agente, che si riteneva essere ostaggio nelle mani di Hamas, è stato ucciso lo scorso 7 ottobre della comunità di Alumim e il suo corpo portato a Gaza. La sua morte porta a 61 il bilancio degli agenti di polizia uccisi dal 7 ottobre, la stragrande maggioranza dei quali nella mattinata in cui Hamas ha lanciato gli attacchi contro Israele.

Ore 7.30 – Agenzie Onu, taglio fondi Unrwa catastrofico per Gaza – Il taglio dei finanziamenti all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, avrà “conseguenze catastrofiche” per Gaza. Lo hanno affermato i capi di diverse agenzie delle Nazioni Unite in una dichiarazione congiunta. “Ritirare i fondi dall’Unrwa è pericoloso e comporterebbe il collasso del sistema umanitario a Gaza, con conseguenze umanitarie e sui diritti umani di vasta portata nei territori palestinesi occupati e in tutta la regione”, si legge nella dichiarazione dei capi delle organizzazioni che formano il Comitato permanente interagenzia delle Nazioni Unite, il forum di coordinamento umanitario che riunisce i capi esecutivi di 18 organizzazioni dell’Onu e non Onu.

Ore 7.00 – Usa: “Abbattuto un missile huthi nel Mar Rosso” – Le forze statunitensi hanno abbattuto un missile da crociera antinave dei militanti Houthi lanciato verso il Mar Rosso dalle aree dello Yemen sotto il loro controllo. Lo riporta sul suo sito il comando americano Centcom. “Il missile è stato abbattuto con successo” dal cacciatorpediniere USS Gravely, si legge nel comunicato, secondo cui “non sono stati segnalati feriti o danni”.