Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 30 marzo

A quasi sei mesi dallo scoppio del conflitto, la guerra in corso a Gaza non accenna a fermarsi: dal 7 ottobre almeno 32.623 palestinesi sono stati uccisi e più di 75 mila sono rimasti feriti durante le operazioni militari condotte da Israele nella Striscia. Ma anche lo Stato ebraico ha le sue vittime, oltre ai più di 1.100 morti e 253 rapiti registrati durante gli attentati di Hamas e della Jihad Islamica, il numero di soldati di Tel Aviv deceduti in azione nel territorio costiero palestinese è arrivato a 254. Continuano gli scontri anche al confine tra Israele e Libano, dove le Idf affermano di aver ucciso il vice comandante dell’unità responsabile del lancio dei razzi del gruppo armato sciita Hezbollah, Ali Abdel Hassan Naeem. Altri cinque membri di Hezbollah sono invece deceduti in un raid aereo condotto da Israele ad Aleppo, in Siria, che ha provocato almeno 36 vittime tra le fila dei combattenti fedeli al regime di Bashar al-Assad. Un’azione condannata sia dalla Russia che dall’Irana. In tutto, il movimento libanese ha registrato 263 morti tra i propri miliziani dall’inizio della guerra a Gaza che ha riacceso gli scontri anche al confine nord dello Stato ebraico, dove il ministro della Difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant, ha chiesto alle Idf di “ampliare” le operazioni. Non si ferma però la diplomazia: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato alla delegazione guidata dal direttore del Mossad, David Barnea, di recarsi a Doha, in Qatar, e a quella del direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, di andare al Cairo, in Egitto, per partecipare ai negoziati in corso per una tregua nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas e dalla Jihad Islamica il 7 ottobre. Intanto, il presidente Usa Joe Biden ha affermato che l’Arabia Saudita e altri Paesi arabi sono “pronti a riconoscere pienamente Israele”.

