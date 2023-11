La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 3 novembre

Sono circa 600 le persone in possesso di passaporti stranieri o palestinesi con doppia cittadinanza che ieri hanno lasciato la Striscia di Gaza per entrare in Egitto attraverso il valico di Rafah, stando all’autorità palestinese di frontiera a Gaza. Sarebbero almeno 195, secondo Hamas, i palestinesi uccisi negli attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia, mentre Gaza è ormai assediata da tre lati con una manovra a tenaglia, con le principali vie di accesso sotto il controllo di Israele. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 3 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 07,00 – Blinken sente Borrel: “Priorità è la vita dei civili e gli aiuti umanitari”- “Ho parlato oggi con l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell e ho riaffermato il diritto di Israele a difendersi. Ho sottolineato le nostre priorità: proteggere le vite dei civili, fornire aiuti umanitari e garantire la partenza sicura dei cittadini stranieri da Gaza”. Lo scrive su X il segretario di Stato Usa Antony Blinken, atteso oggi in Israele per la seconda volta dall’inizio del conflitto.

Ore 06,30 – Esercito Israele: “Eroica battaglia nella notte a Gaza. I terroristi sono stati uccisi” – “Eroica battaglia” nella notte all’interno della Striscia di Gaza. Loro sono stati uccisi e noi continuiamo la nostra operazione fino alla vittoria”, scrivono dall’Idf su Telegram. La scorsa notte soldati israeliani si sono scontrati con “alcune squadre terroristiche all’interno della Striscia. Nonostante un fuoco pesante da parte dei terroristi, le forze a terra hanno diretto attacchi aerei di aerei e artiglieria. I terroristi sono stati uccisi e il pericolo per le truppe è stato eliminato”, scrive l’Idf.

Ore 06,00 – Nbc, “cresce la preoccupazione all’interno dell’amministrazione Biden per la guerra” – Cresce la preoccupazione all’interno dell’amministrazione Biden sulla guerra condotta da Israele. Diversi alti funzionari temono un progressivo isolamento degli Stati Uniti sul palcoscenico internazionale sulla scia del sostegno incondizionato di Joe Biden a Israele. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali a preoccupare è anche la possibilità che Biden venga accusato e ritenuto colpevole per alcune delle azioni militari di Israele.