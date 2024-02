Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 3 febbraio

Raid degli Stati Uniti contro oltre 85 obiettivi in Iraq e Siria, è l’inizio di quella che sarà probabilmente una serie di attacchi statunitensi su larga scala contro le milizie appoggiate dall’Iran che hanno preso di mira le truppe statunitensi in Medio Oriente. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 3 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 11 – Iran condanna i raid Usa: “Errore che aumenta le tensioni” – L’Iran condanna “con forza” gli attacchi statunitensi su Iraq e Siria e vede nel protrarsi di tali azioni “una minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione”, secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanaani, in un comunicato. “L’attacco di ieri sera è un’azione avventurosa e un altro errore strategico da parte degli americani, che non farà altro che aumentare le tensioni e l’instabilità nella regione”, ha denunciato il portavoce, senza indicare se qualche iraniano sia stato ucciso nei raid.

Ore 10 – Capo forze armate irachene: raid Usa violano nostra sovranità. Avranno conseguenze nefaste – Gli attacchi degli Stati Uniti costituiscono una “violazione della sovranità irachena” e rappresentano una minaccia le cui conseguenze saranno “nefaste per la sicurezza e la stabilità”. Il monito arriva dal portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, il generale Yahya Rasul Abdullah. “Le città di Al-Qaim e le zone di confine irachene sono state prese di mira dai raid aerei statunitensi, in un momento in cui l’Iraq sta cercando di garantire stabilità nella regione”, ha aggiunto Abdullah dopo i bombardamenti americani della notte scorsa in Iraq e Siria contro postazioni legate alle milizie e ai gruppi filo-iraniani in risposta alla morte di tre soldati statunitensi nell’attacco compiuto tra sabato e domenica scorsi in Giordania. “Questi attacchi – ha aggiunto – rappresentano una violazione della sovranità irachena” e causeranno “un indebolimento degli sforzi del governo iracheno, e rappresenteranno una minaccia che trascinerà l’Iraq e la regione verso conseguenze indesiderabili e disastrose per la sicurezza e la stabilità”.

Ore 5 – All’Italia il comando tattico della missione Ue in Mar Rosso – “L’Unione Europea ha chiesto all’Italia di fornire il Force Commander dell’operazione Aspides nel Mar Rosso (l’ufficiale ammiraglio che esercita il comando imbarcato degli assetti navali che partecipano all’operazione). L’importanza e l’urgenza dell’Operazione Aspides, che contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso, hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell’impegno del Governo e della Difesa e della professionalità della Marina Militare”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Ore 4 – Usa: non colpiremo sul territorio iraniano – Gli Stati Uniti non attaccheranno l’Iran. Lo ha detto la Casa Bianca ribadendo che Washington “non vuole la guerra con Teheran”.

Ore 3 – Casa Bianca: il governo iracheno informato prima degli attacchi – Gli Stati Uniti hanno informato il governo iracheno prima di effettuare gli attacchi contro obiettivi legati all’Iran. Lo ha detto la Casa Bianca, dopo che Baghdad ha condannato i raid aerei come una violazione della sua sovranità. “Abbiamo informato il governo iracheno” in anticipo, ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby.

Ore 2 – Usa: colpiti 85 obiettivi in Siria e Iraq – Il governo degli Stati Uniti ha definito «riusciti» gli attacchi effettuati contro obiettivi e strutture legate alla Guardia rivoluzionaria islamica dell’Iran e ai gruppi filo-iraniani in Iraq e Siria. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Sono stati attaccati 85 «obiettivi» e 7 strutture: 3 in Siria e 4 in Iraq, utilizzando più di 125 munizioni di precisione.