Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 29 marzo

Dopo più di cinque mesi e mezzo dallo scoppio del conflitto, la guerra in corso a Gaza non accenna a fermarsi: dal 7 ottobre, almeno 32.552 palestinesi sono stati uccisi e 74.980 sono rimasti feriti durante le operazioni militari condotte da Israele nella Striscia. Continua, per il 12esimo giorno, l’assedio dell’ospedale di al-Shifa a Gaza City, il più grande del territorio costiero, dove sono morte almeno 200 persone: tutti combattenti secondo Israele, tutti civili per Hamas. Ma prosegue la violenza anche in Cisgiordania dove 3 cittadini israeliani, tra cui un ragazzo di 13 anni, sono rimasti feriti quando un uomo armato in tenuta mimetica ha aperto il fuoco contro un autobus nella Cisgiordania occupata. Non si fermano gli scambi di colpi al confine tra Israele e Libano, nemmeno durante la visita della nostra premier Giorgia Meloni ai contingenti italiani impegnati nella missione di pace Unifil. Intanto Israele e gli Usa riprendono i contatti: il premier Benjamin Netanyahu ha accettato di inviare una delegazione a Washington nei prossimi giorni per discutere della prevista offensiva su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati palestinesi. La visita, prevista questa settimana, era stata annullata a seguito del mancato veto americano alla risoluzione con cui il Consiglio di Sicurezza ha chiesto un “cessate il fuoco immediato, duraturo e sostenibile” nel territorio costiero palestinese. Non ci sono sviluppi però sul fronte della tregua, anzi. Il vicecapo politico di Hamas, Khalil Al Yahya, si è detto pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo nel prossimo futuro. Comincia a muoversi qualcosa invece all’Anp: il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha approvato la lista dei ministri del nuovo governo guidato dal premier incaricato Mohammad Mustafa, che giurerà domenica 31 marzo.

