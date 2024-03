Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 28 marzo

Dopo oltre 170 giorni dallo scoppio del conflitto, la guerra in corso a Gaza non accenna a fermarsi. Dal 7 ottobre, almeno 32.490 palestinesi sono stati uccisi e 74.889 sono rimasti feriti durante le operazioni militari condotte da Israele nella Striscia. Ma si continua a morire anche in Cisgiordania dove 3 palestinesi sono rimasti uccisi e altri 4 sono stati feriti in un raid delle Idf a Jenin. Anche Israele però ha le sue vittime: un uomo è rimasto ucciso a Kiryat Shmona, nel nord dello Stato ebraico, a seguito di un attacco colpi di razzi del gruppo armato sciita libanese Hezbollah. Per tutta risposta, le Idf hanno bombardato una serie di posizioni in Libano meridionale, provocando 7 morti tra le fila dei miliziani sciiti. Anche se un accordo di tregua non sembra vicino, la diplomazia continua i suoi contatti. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ricevuto a Teheran il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh.

DIRETTA

Ore 9,00 – Media: “Giornalista ucciso dall’Idf nell’ospedale al-Shifa” – I media locali riferiscono che le forze israeliane hanno sparato e ucciso il giornalista palestinese Muhammad Abu Sakhil all’ospedale al-Shifa di Gaza City. Il reporter dell’emittente palestinese Sawt al-Quds Radio si unisce agli oltre 100 giornalisti palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani dal 7 ottobre.

Ore 8,00 – Israele chiede agli Stati Uniti di riprogrammare l’incontro annullato su Rafah – Israele ha chiesto alla Casa Bianca di riprogrammare un incontro ad alto livello sui piani militari per la città meridionale di Gaza, Rafah, che il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva bruscamente cancellato, hanno detto mercoledì i funzionari, in un apparente tentativo di allentare le tensioni tra i due alleati. Netanyahu ha annullato la prevista visita a Washington di una delegazione israeliana di alto livello dopo che lunedì gli Stati Uniti hanno permesso l’approvazione di una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza alle Nazioni Unite, segnando un nuovo minimo storico nelle sue relazioni con il presidente Joe Biden.

Ore 7,00 – Oms: “Carestia incombe, serve tregua e pieno accesso aiuti” – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha messo in guardia sulla “incombente carestia” nella Striscia di Gaza a causa dei “bombardamenti in corso” da parte delle forze di Israele. “La fame e le malattie – ha scritto ieri sera Ghebreyesus sul suo account X – continuano a devastare la popolazione. Ora è necessaria un’azione immediata e concertata. Ciò significa: consentire e accelerare la consegna di cibo e di altre fonti nutritive e medicinali; proteggere gli ospedali in modo che i medici possano prendersi cura dei pazienti che soffrono di fame, malattie e lesioni”. Il direttore generale dell’Oms ha quindi chiesto “il cessate il fuoco e il pieno accesso umanitario” all’enclave palestinese.