Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 27 dicembre

Continuano i bombardamenti israeliani su Gaza. Dopo l’attacco al campo profughi di Al-Maghazi nel giorno di Natale, in cui sono morti più di 100 persone, ieri è stata colpita la sede della Mezzaluna rossa a Khan Yunis, nel sud della striscia. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che la campagna militare continuerà e che in seguito la responsabilità per la sicurezza nella striscia di Gaza spetterà a Israele e non all’Autorità nazionale palestinese (Anp). A sua volta l’Anp e Hamas hanno respinto le dichiarazioni di Netanyahu, che secondo alcuni media locali ha detto, durante una riunione del suo partito, di essere pronto a incoraggiare la migrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia. Il ministero degli Esteri dell’Anp ha affermato che è necessaria una “posizione internazionale netta per fermare immediatamente l’aggressione contro la striscia e il crimine di pulizia etnica e di trasferimento forzato prima che sia troppo tardi”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore – 07.00 – Netanyahu: “L’eliminazione di Hamas unica risposta proporzionata” – “Hamas deve essere eliminata, Gaza deve essere smilitarizzata, la società palestinese deve essere deradicalizzata. Sono questi i tre presupposti per la pace tra Israele e i suoi vicini palestinesi a Gaza”. Lo spiega il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un intervento pubblicato sul quotidiano La Stampa. “Hamas, importante emissario dell’Iran, deve essere eliminata. Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e molti altri Paesi appoggiano l’intenzione di Israele di eliminare il gruppo terroristico – prosegue -. Per raggiungere questo risultato, è indispensabile che le sue capacità militari siano annientate e il suo dominio politico su Gaza finisca. I capi di Hamas hanno promesso che il massacro del 7 ottobre si ripeterà ‘ancora e ancora’. Per questo motivo, l’eliminazione di Hamas è l’unica risposta proporzionata atta a impedire il ripetersi di simili tremende atrocità”.

Ore 06.00 – Cisgiordania: “6 morti in raid israeliano su campo profughi” – Almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, in Cisgiordania. E’ quanto riferisce l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui tra le vittime dell’operazione israeliana c’è un 17enne. Le altre vittime hanno tra i 19 e i 29 anni. Un 24enne è rimasto gravemente ferito.