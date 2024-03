Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 26 marzo

Il bilancio delle vittime della guerra in corso dal 7 ottobre nella Striscia di Gaza ha ormai superato i 32 mila e 300 morti e i 74 mila e 600 feriti ma forse si è aperto uno spiraglio per la tregua. Malgrado prosegua l’assedio delle Idf all’ospedale Shifa di Gaza City, che ha già provocato centinaia di morti, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, con l’astensione degli Usa, ha approvato ieri una bozza di risoluzione presentata dai 10 membri eletti che chiede un “ cessate il fuoco immediato, duraturo e sostenibile”. Plaude Hamas mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu reagisce annullando la partenza per Washington di una delegazione di alto livello israeliana.

