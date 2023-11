La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 novembre

Ieri è iniziata la tregua di quattro giorni concordata tra Israele e Hamas, con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar, che prevede il rilascio di 50 dei circa 240 ostaggi presi durante l’attacco del 7 ottobre scorso. I primi ad essere liberati sono stati 39 ostaggi: 24 donne e 15 minorenni. Prima della tregua l’Idf ha distrutto un tunnel sotto ospedale al Shifa. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 25 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 09,00 – Biden: ci aspettiamo rilascio altre decine di ostaggi – “A partire da oggi, in base all’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, i combattimenti a Gaza si fermeranno per quattro giorni. Tredici ostaggi israeliani sono stati rilasciati insieme a diversi cittadini thailandesi. E ci aspettiamo che altre decine, compresi gli americani, verranno restituiti alle loro famiglie”. Lo scrive su X il presidente americano, Joe Biden.

Ore 08,00 – Media: 8 bambini tra 13 ostaggi che saranno liberati oggi – Funzionari israeliani hanno confermato che otto dei 13 ostaggi israeliani che saranno rilasciati oggi sono bambini. Lo scrive il portale Ynet.

Ore 07,00 – Aiuti umanitari distribuiti a Nord di Gaza per la prima volta da inizio guerra – Per la prima volta dall’inizio della guerra lo scorso 7 ottobre vengono distribuiti aiuti umanitari alla popolazione palestinese nel nord della Striscia di Gaza. Lo conferma l’Ocha, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa degli affari umanitari. La distribuzione degli aiuti era stata finora impedita a Gaza City e nel nord dell’enclave palestinese perché considerata zona di guerra. Le Nazioni Unite stanno quindi distribuendo aiuti a quelle persone che si erano nascoste negli ospedali e nelle scuole.

Ore 06,00 – Centro medico: “Ostaggi sono in condizioni stabili” – Il centro medico Wolfson a Holon, nella zona centrale d’Israele, ha fatto sapere che i cinque ostaggi rilasciati ieri e ricoverati nella struttura sono in condizioni mediche stabili. In tutto ieri Hamas ha liberato 24 sequestrati, tra cui 13 israeliani – donne, bambini e anziane – 10 thailandesi e un filippino. Per oggi è atteso un nuovo gruppo di rilasciati, mentre prosegue la tregua di quattro giorni entrata in vigore ieri mattina alle 7.