Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 24 febbraio

La guerra nella Striscia di Gaza è arrivata al 140esimo giorno e non accenna a fermarsi mentre a Parigi si tratta per un possibile accordo che porti a una tregua e allo scambio tra gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre e i detenuti palestinesi. Ieri il bilancio delle vittime della guerra nella Striscia ha superato i 29.500 morti e i 69.600 feriti, a cui si aggiungono circa 7mila dispersi. Intanto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha presentato un piano per il dopo Hamas che prevede la chiusura dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e il controllo militare israeliano sulla Striscia e sulla Cisgiordania, affidando il governo di Gaza a un’amministrazione civile, un’iniziativa “destinata a fallire” secondo l’Autorità Nazionale Palestinese, che Tel Aviv non intende coinvolgere nel futuro del territorio costiero. L’Onu ha poi chiesto di fermare ogni trasferimento di armi o munizioni a Israele che lo Stato ebraico possa usare a Gaza, denunciando al contempo le “gravi violazioni dei diritti umani” compiute da “tutte le parti in conflitto” in Israele, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Non si fermano le ostilità nemmeno in Yemen, dove ieri gli Usa hanno abbattuto diversi droni e missili da crociera pronti per essere lanciati dai ribelli Houthi verso il Mar Rosso. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 24 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10,00 – Comitato del Consiglio Onu per i diritti umani chiede embargo sulle armi a Israele – Un comitato di esperti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto oggi di imporre un embargo sulle armi contro Israele, sostenendo che tali forniture costituiscono una violazione delle leggi internazionali. “Ci sono indicazioni che Israele stia violando il diritto umanitario”, hanno fatto sapere i membri del comitato dell’Onu.

Ore 9,00 – Gaza, raid di Israele sull’abitazione dell’attore Mahmoud Zuaiter: 23 morti – Almeno 23 persone sono morte ieri a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza a causa di un raid israeliano che ha colpito l’abitazione del noto attore Mahmoud Zuaiter, che però è rimasto illeso. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Afp. Noto per il suo umorismo cupo, Zuaiter ha un seguito di oltre 1,2 milioni di follower sui social. In un video postato ieri sera, l’attore 40enne appare seduto con la figlia ferita in braccio: “Sono sempre stato contrario all’idea di lasciare Gaza. E ho pregato Dio di non costringermi a partire perché amo così tanto Gaza e la sua gente. Ma sembra che vogliano che lasciamo tutti Gaza”, ha detto Zuaiter prima di scoppiare in lacrime. Secondo una nota dell ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, il raid ha provocato anche 50 feriti.

Ore 8,30 – Wall Street Journal: Hamas chiede il rilascio di 3.000 detenuti palestinesi – Hamas è disposto ad accettare il rilascio di tremila detenuti palestinesi in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre scorso per raggiungere un accordo con Israele volto a ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti egiziane, secondo cui il gruppo terroristico palestinese avrebbe aperto a questo possibilità rinunciando al rilascio di tutte le donne e i minori ancora detenuti nelle carceri israeliane. Tuttavia, secondo le fonti citate dal quotidiano statunitense, Hamas pretende ancora il rilascio dei condannati per terrorismo che stanno scontando lunghe pene detentive. Secondo il Wall Street Journal, il gruppo accetterebbe una tregua iniziale di sei settimane per poi negoziare un cessate il fuoco permanente: a queste condizioni sarebbe disposto a continuare a liberare alcuni ostaggi (al momento sono 134, di cui solo un centinaio sarebbero ancora vivi).